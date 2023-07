Situé à seulement 2 heures de Bruxelles, ce village est le préféré des Français

Didier Roussel, maire du village se réjouit de cette victoire. “C’est le reflet d’une région qui gagne, on sait relever des challenges dans notre région”, a-t-il déclaré. Le département du Nord n’a pas non plus caché sa joie sur Twitter : “Esquelbecq devient le village préféré des Français 2023, cinq ans après Cassel. Une grande fierté pour la Flandre et pour le Nord.”

Quant à la région des Hauts-de-France, elle se félicite de cette consécration en mentionnant une “très belle reconnaissance pour l’attractivité de la région.”