Il a, en tout et pour tout, touché 830.000 dollars (un peu plus de 750.000 euros) au cours des 33 dernières années. C’est lui-même qui a plaidé coupable.

”L’accusé ne s’est pas contenté d’encaisser passivement des chèques envoyés à sa mère décédée. Il s’agit d’une fraude élaborée qui s’étend sur plus de trois décennies et qui a nécessité des actions agressives et de la tromperie pour maintenir la ruse”, a commenté Randy Grossman, le procureur général du district sud de la Californie.

Comme le rapporte USA Today, Donald Felix Zampach s’est transféré la propriété de la maison familiale juste après le décès de sa mère, en 1990. Il a gardé les comptes bancaires de sa mère et imitait sa signature sur certains documents. De cette manière, il pouvait toucher la pension militaire de sa maman. Il a même ouvert des comptes de crédit auprès de plusieurs institutions financières.

Donald Felix Zampach a reconnu devant la justice être l’auteur de tous ces faits. Il a accepté de rembourser les 830.000 dollars 'gagnés'. Il risque 25 ans d’emprisonnement.