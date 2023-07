En panne, des septuagénaires en vacances doivent vivre dans leur voiture jusqu'à l'arrivée d'un garagiste le... 20 juillet

Selon nos confrères français, la panne est électronique et le moteur ne reconnaîtrait plus la clé. Contactés, des garages et même l'assurance ne peuvent rien faire directement. "Il faut une valise électronique adaptée à l’année de notre voiture et cela semble très compliqué à s’en procurer. Et l’assurance nous a indiqué pouvoir venir nous récupérer pour nous emmener chez un garagiste", indique au Dauphiné l'homme de 77 ans. Malheureusement, vu la période, le couple va devoir attendre le 20 juillet avant de pouvoir être dépanné.

Depuis une semaine, le mari et son épouse de 73 ans vivent dans leur voiture, cherchant à économiser de l'argent qui pourrait s'avérer précieux pour payer les frais de la panne. Pour leurs courses, le couple s'arrange pour faire du stop et le linge est lavé dans une rivière toute proche. "On essaie d’en rire, de garder le moral. Mais ça devient de plus en plus difficile, les nuits sont de plus en plus longues", raconte le septuagénaire, qui rêve que son histoire soit relayée dans la région et qu'on puisse le loger à bon prix pour "récupérer un peu".

Mis au courant, le maire du coin se rend souvent prendre des nouvelles du couple et essaie d'accélérer les démarches. "Ça semble être sur la bonne voie", assure-t-il dans les médias. Affaire à suivre...