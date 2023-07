Un scientifique fait une découverte d'une valeur de 500.000 euros à l'intérieur d'une baleine

Le personnel de l'Université de Las Palmas examinant la baleine. ©Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Une mer agitée et une marée montante ont rendu difficile la réalisation de l'autopsie, mais Antonio Fernández Rodríguez, directeur de l'Institut de santé animale et de sécurité alimentaire de l'Université de Las Palmas, était déterminé à découvrir les raisons de la mort de cette baleine.

Soupçonnant un problème digestif, il a inspecté le côlon de l'animal et a senti quelque chose de dur collé à cette partie de l'intestin. "Ce que j'ai sorti était une pierre d'environ 50 à 60 cm de diamètre pesant 9,5 kg", déclare-t-il au journal d’information britannique, The Guardian. "Les vagues déferlaient sur la baleine. Tout le monde me regardait mais personne ne savait que ce que j'avais entre les mains était de l'ambre gris."

L'ambre gris est une substance rare, souvent connue sous le nom d'or flottant, qui a été le Saint Graal des parfumeurs pendant des siècles. Le morceau qu'Antonio a découvert vaut environ 500.000 €.

L'ambre gris extrait de l'intestin de la baleine morte sur l'île de La Palma. ©Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

L'Institut est désormais à la recherche d'un acheteur et Antonio a déclaré qu'il espérait que les fonds collectés serviraient à aider les victimes du volcan qui a éclaté à La Palma en 2021, causant plus de 800 millions d'euros de dégâts et détruisant des centaines de maisons et d'entreprises.

"La loi est différente dans chaque pays", indique Antonio. "Dans notre cas, j'espère que l'argent ira à l'île de La Palma, où la baleine s'est échouée et est morte."