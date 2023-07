Il exprime son ras-le-bol et reconnaît avoir déjà “tiré sur les policiers au mortier” au cours des émeutes.

Quand on lui demande s’il assume avoir “cassé”, il répond en disant que ce terme n’est pas adapté : “Je n’utiliserais pas ce terme. C’était un ras-le-bol général. Ce n’est pas à cause de la mort de Nahel mais à cause de tout ce qui se passe dans tous les quartiers de France. Il n’y a pas beaucoup d’argent et on se débrouille comme on peut. C’est à cause de cela qu’il y a eu un soulèvement général”.

La Flèche confie qu’il a, au cours des émeutes qui ont eu lieu après la mort de Nahel, été plutôt dans un rôle d'observateur. “J’ai principalement observé mais ça m’est arrivé de tirer sur des policiers au mortier, de leur jeter des pierres mais rien de plus. Rien de bien méchant. Je n’ai blessé personne, je n’ai tué personne”.

S’il reconnaît que c’est dangereux, la Flèche compare son comportement avec celui du policier qui a tué Nahel. “Concrètement, je n’ai rien fait. Lui, il a ôté une vie. Moi j’ai cassé une vitre, à la limite”.