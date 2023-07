Conflits d'intérêts: décision en cassation le 28 juillet sur un procès pour Dupond-Moretti

L'assemblée plénière de la plus haute juridiction judiciaire française, sa formation la plus solennelle, a débattu pendant plus de deux heures vendredi matin des huit pourvois de M. Dupond-Moretti, soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec trois ex-magistrats du Parquet national financier (PNF) et un ex-juge d'instruction monégasque auxquels il s'était opposé dans sa première vie d'avocat.