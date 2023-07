Départs en vacances: plus de 960 km de bouchons cumulés sur les routes en France

Le contournement de Lyon par l'est était aussi particulièrement encombré, du fait de la fermeture du tunnel de Fourvière pour travaux ce week-end. Les autres cumuls les plus importants ont été enregistrés sur l'A10 entre Paris et Bordeaux, sur l'A9 entre Orange et Le Perthus et, dans une moindre mesure, sur l'A2, l'A11, l'A75, l'A25 et l'A13.

Dans le sens des départs, ce samedi est classé orange au niveau national et rouge pour le Grand-Ouest et le Nord.

Vendredi, le pic avait déjà atteint 926,60 km de bouchons cumulés dans l'après-midi, mais Bison Futé avait prévenu une circulation encore plus dense samedi sur les grands axes, notamment dans le Grand-Ouest, le Nord et la très fréquentée vallée du Rhône.

"Il s'agit principalement d'automobilistes français qui prennent leurs vacances dès le début de l'été pour profiter d'une moindre fréquentation mais également de touristes étrangers venant des pays voisins", précise Bison Futé dans un communiqué.

La journée de dimanche devrait être fluide dans le sens des départs, alors que le week-end est classé vert dans le sens des retours.

En Suisse, des bouchons se sont formés samedi midi devant les portails nord et sud du tunnel du Gothard qui mène vers l'Italie. La file de voitures voulant traverser l'ouvrage du nord au sud a de nouveau atteint une longueur de 10 kilomètres, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS).

Les automobilistes devaient compter avec une attente d'une heure et 30 minutes. Tôt dans la matinée, le bouchon au portail nord avait déjà dépassé la barre des dix kilomètres, avant de se réduire ensuite à cinq kilomètres.