Une amende pour les parents “dès la première connerie” de leur enfant ? Le gouvernement français y “réfléchit”

Une idée évoquée par Emmanuel Macron lui-même plus tôt dans la semaine : “Il faudrait qu’à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles, une sorte de tarif minimum dès la première connerie”, avait déclaré le président français lors d’une visite aux forces de l’ordre du pays.

Pour Élisabeth Borne, cette sanction permettrait aux “familles de mesurer les conséquences des actes commis par leurs enfants. “Et si le cadre légal existant n’est pas suffisant, alors, le cas échéant, on fera évoluer la loi”, a-t-elle affirmé. Cette dernière ajoute par ailleurs que le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, “est en train de regarder tout ce que l’on peut déjà faire à droit constant”.