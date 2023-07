Après près de 13 ans à la tête des Pays-Bas, “Monsieur Teflon” au placard : retour sur la chute de Mark Rutte, le Premier qu’on croyait indéboulonnable

Un suffrage sans Mark Rutte, voilà qui devrait apparaître étrange aux yeux des Hollandais, habitués à voir le libéral monopoliser l’espace médiatique depuis plus d’une décennie. Il faut dire que Mark Rutte, véritable caméléon de la politique, a su, au fil des années, rebondir, s’adapter, au risque parfois de se renier. Son surnom : “Monsieur Teflon”, l’homme qui résiste à toutes les crises.

Arrivé Premier ministre en octobre 2010, le Haguenois a battu le record de longévité pour un chef d’État néerlandais. D’abord en coalition avec les démocrates-chrétiens et l’appui du parti d’extrême-droite de Geert Wilders. Ensuite changement de cap : en 2012, le voilà embarqué avec les socialistes. Pour ensuite reformer en 2017 une majorité de droite avec les libéraux progressistes (D66) et deux partis démocrates-chrétiens (CDA et CU).

”Monsieur non” à l’extérieur, “Monsieur normal” chez lui

Au cours de ces douze années, l’homme a survécu à toutes les bourrasques politiques et médiatiques, sans hésiter à en provoquer lui-même. En 2021 par exemple, Rutte avait déjà fait tomber son gouvernement à la suite d’un scandale d’allocations où des familles étaient à tort accusées d’avoir fraudé. Un coup de poker qui s’est avéré gagnant : le libéral a confirmé sa première place et ce sont les socialistes qui ont payé électoralement cette polémique.

À l’internationale, le Hollandais cultive une image d’intransigeance : frileux à toutes dépenses pour les pays européens les plus en difficultés, ferme sur l’immigration, défenseur d’un libéralisme “donkerblauw”… Une sévérité d’apparat qui lui vaut son autre surnom de “Monsieur Non”, mais qui, dans ses terres, contraste avec son image affichée de “Monsieur normal”. Déplacements à vélo, professeur dans une école secondaire un jour par semaine, modeste appartement, courses au supermarché… Incontestablement, ce style décontracté et simple a contribué à sa popularité et a mythifié sa personnalité.

Suspense sur son futur

Si le VVD obtient toujours des résultats honorables dans les sondages, voilà plusieurs mois que le vent tournait pour Mark Rutte. La coalition, qui depuis ses débuts n’a rien d’un mariage d’amour, enchaînait les crisettes. À quoi s’ajoute une débâcle électorale : aux dernières élections provinciales, le parti de Rutte et ses partenaires de majorité ont perdu beaucoup de plumes au profit du “BBB”, le “Boer Burger Beweging”, un parti rural de centre-droit aux accents populistes. La récente querelle sur l’immigration, qui a coûté la tête du gouvernement, a même été vue par certains comme un prétexte permettant aux libéraux de claquer la porte d’un exécutif dans lequel ils s’affaiblissaient.

En attendant les prochaines élections de novembre et la mise en place du nouvel “cabinet”, Rutte restera à la barre. Quant à la suite ? Le Hollandais de 56 ans laisse placer le suspense. Laissant libre cours aux rumeurs qui le voient partir pour un job à l’internationale. Ce qu’il réfute actuellement. “Peut-être que j’enseignerai quelques jours par semaine”, s’est-il contenté de répondre.