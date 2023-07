Deux témoins, dispositif de recherches... : Course contre la montre dans le sud de la France pour retrouver le petit Emile, disparu depuis deux jours

Les recherches officielles ont débuté dimanche, et se poursuivent depuis 8 heures ce lundi matin. Un important dispositif est en place. Un hélicoptère, deux équipes cynophiles, ainsi que deux drones équipés de caméras thermiques ont été déployés. En plus de la cinquantaine de gendarmes et pompiers, près de 200 bénévoles se sont mobilisés, des habitants du villages mais aussi des gens de la région, venus prêter main forte. Tous retournent le village et les alentours à la recherche du petit garçon.

"Ce n'était pas possible de rester tranquille sans rien faire, on a fait 1h30 de route", témoigne Pauline auprès du Figaro. "On recherche vraiment partout, jusqu’au cours d’eau en bas. On tente au maximum d'optimiser les zones", explique aussi Romain, venu de Toulon, à BFMTV.

Toutes les maisons du Vernet sont perquisitionnées, a détaillé la lieutenante-colonel Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale à BFMTV. "Le petit connaît très bien le village. Il connaît très bien ses voisins, il a pu aller se cacher, se réfugier, chercher un peu d'eau ou à manger donc il ne faut exclure aucune zone et ça comprend les habitations", rapporte-t-elle. Dimanche, les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Lundi, elles ont été étendues.

Les recherches ne sont pas aidées par la topographie du hameaux, situé sur un terrain escarpé au milieu de forêts et de prairies. La zone est montagneuse, parsemée de petit cours d'eau. Le temps presse : "les 48 premières heures sont cruciales", a rappelé le préfet du département, Marc Chappuis lors d'un point presse dimanche. D'autant plus sous cette chaleur, la région est en vigilance canicule.

Les gendarmes à Le Vernet, à la recherche du petit Emile ©AFP or licensors

Volontaires à la recherche du petit Emile ©AFP or licensors

Pourquoi deux témoins n'ont pas donné l'alerte

Lors du même point presse dimanche, le procureur de la République, Rémy Avon, a annoncé que deux personnes avaient vu Emile dans une rue descendante de Vernet peu avant le signalement de sa disparition. Pourquoi ne se sont-ils pas inquiétés de voir un enfant seul ? Vernet est un hameau d'une quinzaine de maisons avec une centaine d'habitants à l'année, où une ambiance de place de village règne, selon le procureur. Il est donc courant que des enfants jouent seuls dans les rues.

Une alerte à témoins a été lancée par le parquet de Digne-les-Bain. Le petit garçon aux yeux marrons et cheveux blonds, d'une taille de 90 cm était vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc au moment de sa disparition. La ligne téléphonique en question a reçu au moins une cinquantaine d’appels qui étaient en cours de traitement dimanche soir, a précisé le préfet Marc Chappuis.

Appel à témoins disparition du petit Emile. ©AFP or licensors

En revanche, pourquoi l'alerte enlèvement n'a-t-elle pas été déclenchée ? Dimanche, le procureur indiquait qu'"aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée". Aucun indice ne peut permettre de pencher pour un enlèvement. Pour cela, quatre critères doivent être remplis : l'enlèvement avéré, la victime est mineure, la vie ou l’intégrité physique de l’enfant est en danger, le procureur dispose d’informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur, détaille le ministère de la Justice sur son site internet.

L'enquête judiciaire pour "recherche des causes de disparation inquiétante" a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Marseille.