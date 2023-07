Sur le plateau d’un téléfilm, la jeune femme de 27 ans est troisième assistante de mise en scène. Ce n’est pas la première fois qu’elle travaille avec l’acteur. Lors d’un précédent tournage, il a déjà eu un comportement déplacé envers elle : remarques inappropriées, propositions sexuelles et “mains baladeuses”.

Sur ce nouveau tournage, la jeune femme raconte être à nouveau la cible du comédien. “Au début ce sont des remarques lourdes et vulgaires sur le physique. Il me disait “je te péterais bien la rondelle”, ou encore “ah toi, t’es gaulée comme une Ukrainienne, des filles comme toi je m’en tape quand je veux”

Les propositions sont ensuite devenues de plus en plus insistantes : des rapports sexuels rémunérés et “il y avait les mains baladeuses, sur les fesses, et à l’entrejambe.” Des actes produits à la vue du reste de l’équipe technique, qui n’ose pas intervenir.

Un jour, l’assistante technique est sommée par sa direction de rester seule avec Gérard Depardieu, pour ne pas qu’il entre dans le décor lors d’une prise. “Il a baissé son pantalon et m’a montré son sexe”, affirme Léa. “Là, j’ai vraiment paniqué. J’ai quitté la pièce comme j’ai pu, mais il m’a rattrapée dans le couloir et bloquée contre le mur. Son ventre bloquait tout donc il n’a rien pu faire, mais dès que j’ai pu avoir un peu de répit, j’ai couru et je me suis enfermée dans une autre pièce”. La jeune femme explique avoir été sermonnée par sa hiérarchie pour ne pas être parvenue à maintenir l’acteur à l’écart des caméras.

Ce nouveau témoignage glaçant s’ajoute à ceux de treize femmes qui accusaient Gérard Depardieu de violences sexuelles dans Mediapart, en avril dernier. L’acteur est mis en mis en examen pour des soupçons de viols et agressions sur la comédienne Charlotte Arnould, des faits qu’il a toujours démenti. Les avocats de Depardieu n’ont pas réagi aux demandes de France Inter.

”Suite aux témoignages que j’ai pu entendre récemment, je me suis dit que moi aussi je devais partager le mien. Notamment si cela pouvait permettre que ça n’arrive plus, avec lui ou avec d’autres”, explique la jeune femme, qui ne pense pas porter plainte. “Il est intouchable”, regrette-t-elle.