Insolite : un avion “trop lourd” pour décoller, EasyJet rémunère 19 volontaires pour quitter l’engin

”En combinant une piste assez courte et les conditions défavorables qui règnent actuellement à Lanzarote, cela signifie que l’avion est trop lourd pour décoller”, a-t-elle déclaré. “La seule façon de résoudre ce problème est de le rendre un peu plus léger. Si possible, j’aimerais demander à 20 volontaires de choisir de ne pas prendre l’avion pour Liverpool ce soir. Si quelqu’un veut se porter volontaire, il y aura un bonus financier. EasyJet nous a annoncé un montant pouvant aller jusqu’à 500 euros par passager”, a ajouté le pilote.

Finalement, 19 passagers ont décidé de quitter l’avion qui a ainsi pu décoller vers 23h30, soit avec près de 2h de retard, et arriver à bon port aux alentours de 3h du matin.

”Il s’agit d’une décision opérationnelle de routine dans ces circonstances et des restrictions de poids sont en place pour toutes les compagnies aériennes pour des raisons de sécurité. Dans le cas où un vol dépasserait les limites, nous demandons aux passagers de se porter volontaires pour être transférés gratuitement sur un vol ultérieur, ce qui s’est produit en l’occurrence, et les volontaires sont indemnisés conformément à la réglementation. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre équipage sont toujours la priorité absolue d’EasyJet”, a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué.