Le président turc donne son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté lundi de soumettre l'adhésion de la Suède au parlement turc le plus rapidement possible, mettant fin à un an de blocage de la part d'Ankara, a annoncé en soirée le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg Il s'exprimait à l'issue d'une "rencontre constructive" trilatérale avec M.Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.