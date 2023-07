Selon nos confrères de La Provence, le village de Vernet est “barricadé pour poursuivre les recherches” de l’enfant de deux ans et demi. Ainsi, seuls les habitants du village peuvent entrer où sortir du territoire.

À lire aussi

Sur place, on dénombre quelques dizaines de gendarmes et militaires qui continuent à chercher des indices. Du côté des enquêteurs, on privilégierait désormais la piste de l’accident avec une voiture ou un tracteur, alors que les habitants du village sont auditionnés depuis lundi soir.

Dans des propos rapportés par le Point, un commandant de la gendarmerie va dans le même sens, sans exclure la possibilité d'un enlèvement. “Bien sûr, on a encore espoir de le retrouver vivant, mais ailleurs. S'il était mort dans le périmètre, les chiens l'auraient senti. S'il était vivant et caché, on l'aurait également retrouvé vu les moyens qui ont été déployés", estime-t-il. Et d'ajouter: "Soit le corps a été dissimulé après un accident, soit il a été enlevé."