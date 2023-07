Affaire Pierre Palmade: "Il est libre parce que c'est une personne célèbre", le conducteur du véhicule percuté par l'humoriste raconte l'accident

Ce jour-là, Yuksel Yakut prend la route pour ramener Mila, sa belle-sœur de 27 ans, à son domicile. Devrim, son fils de six ans, est également dans la voiture assis sur la banquette arrière. Il raconte qu'au volant, il a pris toutes les précautions nécessaires car Mila est enceinte de six mois. "Je faisais très attention sur la route. Je me rappelle lui avoir demandé si je ne roulais pas trop vite sur les dos-d’âne", indique-t-il.

Suite à cet accident, le comédien a été mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.

Aujourd'hui, Yuksel prend la parole pour la première fois. L'homme de 38 ans est le conducteur du véhicule percuté par Pierre Palmade. Il donne des nouvelles sur son état de santé ainsi que celui de son fils, lui aussi grièvement blessé.

Le père de famille a subi six opérations. Interrogé par BFMTV, il raconte ses longues semaines de souffrance. "J’ai passé des moments très difficiles, très douloureux. Et d’ailleurs, je souffre toujours. J’ai tout le temps mal au bras gauche parce que le sang circule mal", indique-t-il. Selon lui, il sera sans doute "impossible" pour Yuksel de "retravailler un jour". "Aujourd’hui, mon corps ne fonctionne plus qu’à moitié", déclare-t-il.

Son fils de 6 ans a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. Il raconte qu'à sa sortie d'hôpital, Devrim éprouvait des difficultés à parler, boire et s'alimenter. "Il n'est plus le même".

Selon Yuksel, si Pierre Palmade est libre "c'est parce que c'est une personne célèbre". "Ça me rend malade qu’il soit en liberté", regrette le père de famille. "Qui a laissé cette personne en liberté? Ce monsieur a joué avec la vie de 4 personnes et tué un bébé."