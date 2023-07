Alexander De Croo lors du sommet de l'Otan: "Nous soutenons l'Ukraine, mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie"

"Nous avons réussi à maintenir cet équilibre délicat", a-t-il ajouté. "Si nous devions entrer en guerre avec la Russie, ce ne serait pas une bonne chose pour notre sécurité et ce ne serait pas non plus une bonne chose pour l'Ukraine."

À lire aussi

Le premier ministre a pu s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la capitale lituanienne mardi soir. Ce dernier est très reconnaissant aux pays de l'Otan pour le soutien qu'il reçoit, a déclaré le premier ministre. "Ce soutien est beaucoup plus large que nous ne l'avions imaginé. Lorsqu'il a demandé des chars, notre première réaction a été de ne pas être convaincus. Lorsqu'il a demandé des F-16, nous ne l'étions pas non plus. Mais il a réussi à nous convaincre".

Zelenski participera mercredi à la première session du nouveau Conseil Otan-Ukraine. Au sein de ce conseil, l'Ukraine pourra siéger sur un pied d'égalité avec ses alliés. "L'Ukraine n'est pas membre de l'Otan ni de l'UE, mais dans les faits, dans la manière dont nous traitons avec elle, nous n'en sommes plus très loin", a déclaré M. De Croo. "Sa ligne avec les pays de l'Otan est très directe et c'est une bonne chose."