Mort de Nahel : sa famille porte plainte contre une députée qui le traite de “jeune délinquant”

Cette insulte n’a évidemment pas plu à la famille de Nahel, qui a décidé de porter plainte contre la députée. L’avocat de la famille de Nahel, Yassine Bouzrou, a répondu à l’attaque de la députée sur Twitter et a annoncé qu’une plainte serait déposée. “Non Madame “la députée”, Nahel n’est pas un délinquant. Son casier judiciaire est vierge. En revanche, votre casier judiciaire pourrait ne plus être vierge prochainement car une plainte sera déposée contre vous.”