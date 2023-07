Sabotage de Nord Stream: "Des traces d'explosifs trouvées sur un voilier"

Les enquêteurs ont trouvé des traces d'explosifs sur un yacht suspect dans le cadre de l'enquête sur les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2, rapportent les ambassadeurs allemand, danois et suédois auprès des Nations unies dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. "Dans les échantillons prélevés sur le bateau au cours de l'enquête, des traces d'explosifs sous-marins ont été trouvées", peut-on y lire.