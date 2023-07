Disparition d’Emile, la maman appelle à prier la bergère qui a "vu" la Vierge Benoite Rencurel: depuis, gros émoi, prières et messes à la clé

Emile, disparu depuis samedi en France. ©D.R.

Quelques heures auparavant, le procureur de la République annonçait la fin des ratissages (une ultime opération a tout de même encore eu lieu ce jeudi) et son impuissance immédiate : “Ces recherches n’ont pas permis, à ce stade, de découvrir de nouveaux éléments.”

La famille d’Emile est très impliquée dans la religion catholique : “Elle va à la messe et chante des cantiques religieux en latin”, a déclaré une habitante à BFM. Elle aurait aussi pour habitude “d’organiser des concerts” au sein de l’église du village.

Dans ce contexte, la communauté catholique de la région se mobilise les mains jointes. Un groupe Facebook “Prions pour Emile” a été créé. Bien vite rejoint par de nombreux chrétiens de France. Un groupe qui recense toutes les initiatives de prières pour Émile. On y détecte même un appel au jeûne…

Des fleurs pour Emile. ©Page Facebook "Prions pour Emile"

Des lieux de prières pour Emile ©Page Facebook "Prions pour Emile"

Cette mobilisation a été catalysée par un mystérieux message de la maman d’Emile (prénommée Marie et ayant 10 frères et sœurs) sur les réseaux sociaux dès ce lundi. “Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rencurel, mystique des apparitions du Laus. Le diable l’emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient.” Cette dernière, bergère, voyante, est une figure locale des Hautes-Alpes, connue pour avoir affirmé avoir eu pendant 54 ans, au XVIIe siècle, des apparitions de la Vierge Marie au sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Ces apparitions ont été reconnues par l’Église catholique le 4 mai 2008.

Il existe, selon les croyants, dans son histoire une certaine proximité avec celle d’Émile. “Elle se retrouvait, parfois la nuit, au sommet de la montagne et un ange la guidait pour la ramener jusqu’à sa maison. C’est ce qu’elle racontait”, a confié le père Michel Desplanches, recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Laus sur BFM. Une photo du petit Émile a d’ailleurs été placée sur l’autel de la chapelle. Depuis ce week-end, de nombreux fidèles viennent allumer des bougies. Un temps de prière lui est d’ailleurs dédié lors des messes organisées le matin, le midi et le soir.

Des bougies pour Emile ©Page Facebook "Prions pour Emile"

Pour élucider le mystère, l’enquête se poursuit, même s’il n’y a plus de fouilles : “Une masse considérable de données ont été recueillies lors des auditions, ratissages de terrain et du travail technique et scientifique, notamment au niveau des données téléphoniques. Peut-être, sans le savoir, avons-nous récolté un indice déterminant”, a indiqué le procureur de la République.

