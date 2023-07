"Je ne comprends pas" : en trois mois, un automobiliste de 81 ans tue deux personnes en France

En effet, le conducteur, un homme de 81 ans, avait déjà tué un piéton sur le même boulevard il y a de cela trois mois. “La police aurait dû retenir le permis de conduire de ce monsieur”, explique l’avocate de la fille de Marcel, le défunt. Ni l’administration, ni la justice n’avaient prononcé de suspension de permis. Une aberration selon Maitre May Sarah Vogelhut. “Je ne comprends pas qu’elle ne l’ait pas fait. Ma cliente me dit souvent qu’elle a perdu son meilleur ami. Elle me dit qu’elle était incroyablement proche de son papa qui, sur son lit d’hôpital, était lui aussi dans une colère folle quand il a appris que le conducteur avait déjà tué quelqu’un au volant. Comment aujourd’hui la police, la justice, laisse l’auteur d’un homicide, certes involontaire, la possibilité de conduire ?”

Pour la fille et son avocate, ce drame aurait pu être évité. “La première fois, il n’y a pas eu une réponse adaptée. Est-ce que les titulaires du permis de conduire ne devraient pas régulièrement se former à nouveau ? Je le pense. On ne peut pas ramener Marcel, mais il faut faire en sorte qu’il n’y en ait pas de nouveau. Plus jamais ça”, insiste l’avocate.

RMC annonce que, cette fois, la justice a pris ses responsabilités. “Mercredi soir, le juge des libertés et de la détention a placé le conducteur sous contrôle judiciaire. Il a l’interdiction de conduire tout véhicule.” Trop tard, rétorque la famille endeuillée.