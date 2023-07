La grosse boulette de Joe Biden : quand le président américain appelle Volodymyr Zelensky… “Vladimir” (VIDEO)

Lors de cette réunion, le G7 (États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon) a présenté un plan pour la sécurité de l’Ukraine. Objectif : aider à faire face à l’offensive russe actuelle et dissuader la Russie de toute “future attaque armée” contre son voisin.

Alors qu’il prononçait un discours, la langue de Joe Biden a fourché. Et pas qu’un peu ! Au lieu de dire "Volodymyr et moi", le président américain a dit “Vladimir et moi… “.

Un temps hésitant, il s’est finalement permis une pirouette pour se reprendre. “Je ne devrais pas être aussi familier”, a-t-il poursuivi. “M. Zelensky et moi avons discuté des choses que nous pouvons nous garantir mutuellement. Notamment lorsque je suis venu en Ukraine, ou lorsque nous nous sommes rencontrés dans d’autres endroits.”

Certes, “Vladimir” et “Volodymyr” sont deux variantes du même nom. Mais en Ukraine, on préfère forcément utiliser le second pour évoquer le président Zelensky, symbole de la résistance du pays, plutôt que celui de son féroce opposant, le président envahisseur Poutine.

L’autre grand sujet de ce sommet était la future adhésion de l’Ukraine à l’Otan. Pour cela, Volodymyr Zelensky devra un peu attendre. Même si les États-Unis et les autres membres ont promis que c’était une question de temps. “Nous ne fléchirons pas !”, a lancé Joe Biden. “L’avenir de l’Ukraine est dans l’Otan”, avait-il assuré un peu plus tôt. Mais, en attendant, “nous allons aider (les Ukrainiens) à bâtir de fortes capacités défensives sur terre, sur mer et dans les airs.”