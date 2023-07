Le “ratissage judiciaire” dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) désormais terminé, l’enquête se poursuit dans une phase d’analyse des éléments récoltés.

Dans le village, on oscille entre incompréhension et grande inquiétude. À l’image de cet agriculteur qui habite depuis près de 43 ans dans la commune du Haut-Vernet. “Lors du crash de l’A320, c’est moi qui ai emmené les gendarmes sur place parce que je connaissais bien l’endroit”, explique Pierre pour BFM TV.

Son hameau, il le connaît comme sa poche et il n’a plus aucun secret pour lui. Si n’est cette disparition qu’il n’explique pas. “J’étais en bas, au village, au moment de la disparition, mais depuis, j’échange avec les gendarmes et les habitants. C’est une histoire complètement folle. On n’arrive pas à comprendre”, poursuit-il avant de décrire la famille d'Émile comme “sans histoire” et très portée sur la religion.

Il était également présent lors des recherches policières. “On a tout fait. Je les ai même menés à la cabane que les enfants aiment explorer. Rien. Toujours rien. Ils ont tout fouillé dans les maisons, même les congélateurs.” Un temps explorée, la piste de l’accident de la route maquillé ne lui semble pas plausible : “Il n’y a quasiment personne dans ce hameau. On aurait retrouvé du sang. Un impact sur un véhicule. Non, ça ne tient pas. Sachant que nous avons tout ratissé et qu’un enfant en couche ne peut pas faire des kilomètres à pied, il ne peut y avoir qu’un adulte qui puisse être à l’origine de cette histoire.”

Dans le village, on ne parle forcément que de cette histoire. Interrogé par BFM TV, Dédé a également participé aux fouilles dans un terrain qu’il connaît aussi parfaitement. “Avec tout ce qu’on a fait, si le petit était encore là, on l’aurait retrouvé. Du coup, il n’y a plus 36 solutions : l’enlèvement ou l’accident”, assure-t-il.

Le villageois et son épouse ont aperçu le petit Emile juste avant sa disparition. “Un petit enfant en couche qui gambade, comme on en a déjà vu beaucoup. Le petit n’était d’ailleurs pas seul, il était avec ses oncles et tantes puisque c’est une grande famille. Ce sont des gens bien qui offraient une éducation exemplaire à leur enfant.”

Le garçon, âgé de deux ans et demi, a été vu pour la dernière fois samedi vers 17H15, seul, dans une rue descendante du hameau du Haut-Vernet, où il venait d’arriver pour les vacances d’été dans la maison de ses grands-parents. L’enfant s’est-il perdu ? A-t-il été enlevé ou victime d’un accident ? Le mystère restait entier mercredi soir, quatre jours après sa disparition.