Antonio Tajani prend la tête de Forza Italia après le décès de Berlusconi

À lire aussi

L'homme politique a passé une grande partie de sa carrière à Bruxelles où il a, notamment, été vice-président de la Commission européenne, Commissaire européen aux Industries et à l'Entreprenariat et président du parlement européen de 2017 à 2019. Il est membre du parti Forza Italia depuis sa fondation en 1994 et était considéré comme le deuxième homme fort du parti.