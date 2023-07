Une vague de chaleur arrive sur l'Italie avec des températures records

L'alerte rouge "indique une situation d'urgence avec de possibles effets négatifs sur la santé de personnes saines et actives mais surtout sur celle de groupes à risque comme les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques", prévient le ministère.

Dimanche, 16 villes seront en alerte rouge sur l'ensemble du territoire italien.

Le Centre météo italien (CMI) dit craindre dans un communiqué "la vague de chaleur la plus intense de l'été mais aussi une des plus intenses de tous les temps".

A Rome, les températures pourraient monter jusqu'à 40°C lundi, puis 42 ou 43°C mardi, faisant exploser le précédent record de 40,5°C enregistré dans la capitale en août 2007.

Pourrait également être battu en Sardaigne le record de 48,8°C datant du 11 août 2021, la plus haute température jamais mesurée en Europe. La Sardaigne et la Sicile pourraient connaître "potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées" sur le Vieux continent, a prévenu l'Agence spatiale européenne.

Les températures pourraient ainsi dépasser de 10°C les moyennes saisonnières.

La Protection civile a émis des bulletins d'alerte incendie sur une grande partie de la Sardaigne à partir de dimanche, ainsi que pour l'est de la Sicile, entre Messina et Catane.