Disparition d'Emile: "Il était très autoritaire", l'attitude du père interpelle les bénévoles

À lire aussi

La seconde phase de l'enquête a été lancée, annonçait Rémy Avon, le procureur de la République de Digne-les-Bains. Il s'agit maintenant pour les enquêteurs d'analyser les données récoltées ces derniers jours.

La dispartion du petit garçon de 2 ans est d'autant plus inquiétante qu'il semble s'être volatilisé. "La moindre voiture qui passe est vite repérée tout comme une personne qui n’est pas du coin. Le Haut Vernet est un cul-de-sac, on n’y monte pas par hasard. Ici, tout le monde sait tout…", explique un habitant du secteur et bénévole lors des recherches à nos confrères de La Dépêche.

S'il est certain que la famille d'Émile doit être effondrée face à cet événement et au manque cruel de réponses, l'attitude du père d'Émile lors des fouilles a interpelé certains bénévoles. "Il était très bien habillé, ce qui nous a un peu surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il était très autoritaire et haussait le ton rapidement pour réprimander des gens qui n’avaient pas, selon lui, la bonne attitude. Cela a un peu surpris tout le monde. J’ai vu le grand-père du petit pleurer, très touché", déclare un bénévole contacté par La Dépêche.

Les parents du garçon se sont montrés très discrets depuis le début de l'enquête et ne sont encore apparus dans aucun média.

À lire aussi

Le père d'Émile, ingénieur de profession, est un ancien membre de l'Action française et est un militant très actif dans le groupuscule Bastion social Marseille, une association d’extrême droite. En 2018, ce militantisme lui a valu une comparution devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, pour une agression présumée sur des personnes d’origine étrangère. Il avait finalement été relaxé. En 2021, lors des élections régionales, son nom apparaissait en quatrième position sur une liste électorale de soutien à Eric Zemmour.

Dans ce genre d'affaires, il est d'usage que les enquêteurs se concentrent d'abord sur l'entourage proche, tel que la famille, le voisinage et les témoins. Néanmoins, le procureur Rémy Avon n'a fait aucune déclaration supposant un lien entre le passé de militant politique du père d’Emile et la disparition de l’enfant.