Qui est Andrei Troshev le candidat de Vladimir Poutine pour reprendre la tête du groupe Wagner?

Le journal russe explique que quelques jours après la fin de la rébellion de Wagner, Poutine aurait organisé une réunion avec plusieurs combattants haut placés et le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine. L’une des options proposées aux soldats de la milice était de continuer à combattre pour celle-ci mais en suivant les ordres d’un nouveau chef. Vladimir Poutine a alors proposé la candidature d’Andrei Troshev, surnommé "Sedoy", qui veut dire "cheveux gris".

Le journaliste du Kommersant interroge alors le président russe sur la suite des événements: "Beaucoup (de commandants de Wagner) ont acquiescé de la tête quand j’ai dit ça. Mais Prigojine, qui était assis devant, ne l’a pas vu et a dit après avoir écouté: 'Non, les gars ne sont pas d’accord avec cette solution'", répond Vladimir Poutine.

Né en 1953 à Leningrad, Andrei Troshev alias "Sedoy" est un colonel russe à la retraite. C’est "un membre fondateur et directeur exécutif du groupe Wagner" et est à présent chef d’état-major des opérations du groupe Wagner en Syrie, rapporte le HuffingtonPost. Il a en effet été visé par des sanctions économiques en décembre 2021. "Andrei Troshev est directement impliqué dans les opérations militaires du groupe Wagner en Syrie. Il était particulièrement impliqué dans la région de Deir ez-Zor. En tant que tel, il apporte une contribution cruciale à l’effort de guerre de Bachar al-Assad et soutient donc le régime syrien", peut-on lire dans les publications de ces sanctions.