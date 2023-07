Un homme se sentant menacé confond un tacos avec une arme et tue son frère

Le 13 juillet dernier, à Valence en France, un homme de 45 ans a poignardé pour une raison absurde son frère avec qui il ne s’entendait plus depuis des années. Les deux hommes se sont croisés dans les rues du sud de la ville. Le quadragénaire remarque alors que son frère cadet tient quelque chose en main et se sent alors menacé. Le Valentinois n’a pas hésité une seule seconde et a donné plusieurs coups de couteau à son frère qui est décédé peu après les faits.