Disparition d’Emile : psychose dans la région, parents apeurés hésitant à sortir avec leurs enfants et colonies sous haute surveillance

Cette situation inquiète beaucoup d’autres parents habitant ou étant en vacances dans le secteur, raconte BFM TV. Ils sont nombreux à être plus vigilants.

C’est d’ailleurs ce qu’a constaté la propriétaire d’une ferme pédagogique située dans le village de 125 habitants : ” On a énormément d’appels de gens inquiets, qui se demandent s’ils peuvent se permettre d’amener leurs enfants, de deux ans et demi ou trois ans, dans notre parc pour passer une bonne journée malgré le drame qui s’est passé à côté”, interrogé par francelive.fr.

Dans des lieux touristiques et de loisir des environs, la tension est palpable. ” On est plus inquiets et on fait plus attention même si on faisait déjà très attention avant. Si on le perd de vue deux secondes, on est plus inquiets, alors qu’avant on se tournait, on le voyait, et voilà”, a témoigné une mère de famille en visite au lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes).

Dans les colonies de vacances aux alentours, les encadrants ne quittent plus les enfants des yeux. Depuis la disparition d’Emile, la surveillance a été renforcée.

”Plusieurs animateurs sont en binôme voire en trinôme, et doivent constamment communiquer quand un animateur s’en va pour amener un petit aux toilettes ou autre. Ces enfants ne sont pas de la montagne ni du Vernet, ils ne connaissent ni les lieux ni les personnes”, décrit Anouar à rtl.fr. “Pour le groupe des adolescents, on leur a bien indiqué de rester par groupes de deux ou trois et de ne pas aller se balader seul”, poursuit ce directeur-adjoint d’une colonie.