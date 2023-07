Guerre en Ukraine: "Attaquer ce pont, c’est frapper un symbole et montrer que les Ukrainiens gardent la Crimée dans le viseur”

Rapidement, une source du service de sécurité ukrainien avait déclaré à la BBC qu’il était à l’origine de l’attaque et que des drones de surface (navals) avaient été utilisés. Dans la matinée, Kiev a effectivement revendiqué l’attaque. Le chef du parlement de Crimée, installé par les autorités russes, a lui déjà pointé les responsabilités du “régime terroriste” de l’Ukraine.

Ce pont qui franchit le détroit de Kertch avait déjà été endommagé en octobre 2022 par une puissante explosion attribuée par les autorités russes à un camion piégé par les services secrets ukrainiens. Kiev avait alors nié être à l’origine de cette explosion. L’attaque de ce lundi, elle, est revendiquée par les Ukrainiens. Selon Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD), ces évènements n’ont rien de bien surprenant. Ce pont sera probablement encore ciblé, et d’autres ponts aussi d’ailleurs.

Selon le chercheur français, les enjeux autour de ce pont sont les mêmes que lors de l’attaque “un peu obscure” de l’an dernier, à l’anniversaire de Poutine.

D’abord, l’importance stratégique du lieu. La Crimée est une des bases arrières des forces russes. Depuis la péninsule, partent des renforts, des munitions et des équipements. “On se trouve dans une logique de contre-offensive et ce pont a une importance stratégique certaine”, rappelle Nicolas Gosset. “Mais visiblement, le trafic n’a pas été complètement interrompu. Dès qu'il est endommagé, ce pont est rapidement réparé. Il est trop important pour que la Russie le laisse en mauvais état.” Il faudrait que ce pont soit complètement coupé en deux pour impacter durablement le ravitaillement russe, qui se fait essentiellement par voie ferrée.

Ensuite, l’importance symbolique du lieu. Le pont de Crimée, à Kertch, est le seul qui relie la Crimée occupée au territoire internationalement reconnu de la Fédération de Russie. Les autres ponts qui partent de la Crimée relient l’Ukraine. “Ce lieu est l’incarnation même de l’annexion de la Crimée par la Russie. Pour l’Ukraine, qui ne reconnaît évidemment pas la légitimité du pouvoir russe sur la Crimée, ce pont doit disparaître. Frapper ce pont, c’est frapper un symbole et montrer que les Ukrainiens gardent la Crimée dans le viseur”, résume le chercheur.

Carte de l'Ukraine localisant le détroit de Kertch ©AFP

Le pont de Crimée n’est pas le seul à avoir été visé depuis le début de la guerre, et ces attaques vont continuer puisque les Ukrainiens doivent couper les accès au territoire ukrainien. Mais est-ce que la décision ukrainienne d’attaquer aujourd’hui ce pont si important révèle des informations tactiques sur l’avancée de sa contre-offensive ? “Non, ça démontre juste que, pour les Ukrainiens, comme pour les Russes, tout est une cible”, pointe l’expert. “L’Ukraine essaie de manière frénétique de couper les lignes d’approvisionnement et logistique russes. Cette attaque n’est pas plus exceptionnelle ou remarquable qu’une autre. En Occident, on parle de ce pont dès qu’il y a une griffe dans le Tarmac. Mais ce pont a été frappé, il le sera encore. Les autorités ukrainiennes n’ont jamais fait secret que ce pont était une cible prioritaire et qu’elles voulaient l’abattre.”