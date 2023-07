Les soldats ukrainiens confrontés à un “problème majeur” : “Je ne pouvais pas imaginer une chose pareille”

La principale cause de blessures

Ces armes sont utilisées depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Mais pour les troupes de Zelensky, les champs de mines sont plus complexes qu’auparavant. Des pièges seraient ajoutés par les Russes pour que les démineurs échouent et fassent exploser une mine en voulant en neutraliser une autre. “Les mines sont actuellement la principale cause de blessures”, a ajouté un sergent ukrainien au média américain.

D’autant plus que même une fois le terrain déminé, ce dernier peut encore réserver de mauvaises surprises aux soldats. Selon le journal américain, l’armée de Vladimir Poutine aurait recours à des petites mines en plastique, qu’elle disperserait sur des zones déminées. La matière de ces engins rendrait la détection des explosifs très difficile, mais compliquerait également le travail des soignants auprès d’éventuels blessés.

Des images circulent d’ailleurs depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux montrant les ravages causés par l’explosion d’une mine dans les rangs ukrainiens.

De quoi “sauver la vie de l’équipage”

Les forces de Zelensky ont souligné toutefois que les véhicules blindés livrés par les alliés leur permettent de passer outre ces mines. “Les Américains ont fabriqué ces machines (les Bradley, ndlr.) pour sauver la vie de l’équipage”, a salué un soldat.