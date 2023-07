Une terrible canicule s’abat sur le sud de l’Europe, où on va frôler les 50 degrés: “Le pire est désormais à craindre chaque été”

Les touristes et les locaux risquent donc de souffrir, mais c’est la répétition de ces scénarios qui inquiète les experts. “Le pire est à craindre chaque été, désormais. On est face à un climat qui s’emballe chaque année, et pas seulement pour l’Europe”, lance-t-il. Et cette chaleur fait des dégâts, notamment avec des incendies de forêt dans la région d’Athènes.

À lire aussi

C’est en effet tout l’hémisphère nord qui est en proie à des phénomènes caniculaires. “On attend jusqu’à 56 degrés dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Le record date de 1913, avec 56,7 degrés, et on va peut-être le battre. Les records deviennent malheureusement la norme.”

En Chine également, un record de température pour une mi-juillet a été franchi dans la région du Xinjiang (ouest) avec 52,2°C enregistrés dimanche, selon la météorologie nationale, au moment où une partie du pays subit une vague de chaleur.

À lire aussi

A contrario, la Belgique semble protégée, du moins pour quelques jours. “Ces remontées d’origine saharienne ne touchent pas notre pays cette fois-ci, car nous profitons d’un flux maritime assez actif. On échappe donc au pire, avec des températures qui vont tourner cette semaine autour de 23 à 25 degrés, indique Pascal Mormal. Pour la suite, rien ne dit que cela ne va pas chauffer également, mais les prévisions à 7-10 jours prévoient un temps stable.”

Mais malgré l’absence de record de température et de pics de chaleur, la Belgique se dirige, elle aussi, vers un été record. “C’est peut-être moins marquant qu’en 2022, quand nous avions enregistré jusqu’à 40 degrés le 18 juillet dans le Brabant flamand, mais cet été 2023 a tout pour faire office de record absolu en termes de températures. Il y a bien eu une vague de chaleur en juin, mais sans dépasser les 30-31 degrés. En juillet, on n’a pas dépassé 32 degrés, mais les températures sont constamment au-dessus des normales de saison. Il faudrait qu’il fasse vraiment très frais au mois d’août pour que l’été 2023 ne soit pas une année record, ou presque”, prévient-il.

À lire aussi

Il ne cache d’ailleurs pas ses craintes pour l’avenir. “Je cherche toujours à rester dans les chiffres et moins dans les interprétations, mais l’événement climatique est là et il n’y a rien de normal à voir tout cela, en Belgique et ailleurs. Il est difficile de rester optimiste face à ce que l’on voit”, conclut-il.