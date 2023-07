Disparition d’Émile: une nouvelle étape dans l’enquête

Le procureur de Digne-les-Bains a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire au vu de "la complexité de l'affaire". Deux juges d'instruction ont été cosaisies afin de poursuivre l'enquête initiale et de rechercher les causes de la disparition d'Émile, enfant de deux ans et demi disparu dans le hameau du Vernet depuis 10 jours. Celui-ci se trouvait chez ses grands-parents où une grande réunion de famille était organisée.