Selon l’arrêté municipal entrepris par Robert Ménard, tous ceux qui souhaitent promener leurs chiens dans l’hypercentre de Béziers devront se munir d’un passeport génétique pour être accompagnés de leurs compagnons à quatre pattes.

Mis en place le 12 mai dernier, ce règlement punit les maîtres qui ne s’occupent pas des besoins lâchés par leur animal de compagnie. En identifiant les déjections des animaux dans le centre-ville, la mairie pourra sanctionner les mauvais maîtres, grâce à un test ADN.

”Ce projet sera une expérimentation de deux ans et les contrevenants s’exposeront à un forfait nettoyage, et non une amende”, explique Rober Ménard qui a analysé les mesures prises dans d’autres villes à l’étranger comme dans certaines communes d’Espagne.

Les propriétaires des crottes laissées sur la voie publique seront contraints de payer 122 euros pour le nettoyage de l’excrément. Ils pourront ajouter à cela une amende de 38 euros en cas de non-détention du passeport génétique du chien.

En septembre prochain, les maîtres des canidés de Béziers auront deux jours pour obtenir le passeport de leur animal gratuitement. Ensuite, les habitants de Béziers devront aller payer une cinquantaine d’euros chez le vétérinaire. Dans les deux cas, cela passera par un test salivaire.