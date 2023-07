Disparition d’Emile: une reconstitution avec les membres de la famille réunis chez les grands-parents pourra avoir lieu

Un changement qui n’est pas anodin alors que les ratissages, orchestrés avec des moyens sans précédent en France, n’ont rien donné.

Un hameau fermé pour la recherche du petit Emile, un enfant disparu en France ©BELGA

Si, dans un premier temps, le procureur avait déclaré que l’ouverture d’une information judiciaire n’était pas d’actualité, il a finalement changé d’avis, ce mardi. Dans le cas du petit Émile, la voie judiciaire a été ouverte en “recherche de causes d’une disparition inquiétante”. “Le fait qu’ils soient deux juges, ça veut dire que ça va être une priorité pour eux”, a expliqué Jacques Fombonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherches d’Orléans, à BFMTV.

Les pouvoirs d’enquête sont donc aujourd’hui étendus.

Si dans une enquête préliminaire, le procureur est soumis à des autorisations pour réaliser certains actes, dans le cadre d’une information judiciaire, le ou les juges d’instruction ont des pouvoirs d’enquête étendus. Plus besoin, par exemple, d’assentiment des personnes pour des saisies, des opérations de surveillance ou des écoutes. Les juges d’instruction peuvent également demander des perquisitions ou des expertises (ADN) ou utiliser des dispositifs de géolocalisation.

Et ils pourront, cette fois, organiser une reconstitution des faits. Cette reconstitution de cette journée reste un point crucial pour les enquêteurs qui referont un “état des lieux” de manière à figer la scène au moment où le garçonnet quitte le domicile. Tous les acteurs, y compris les deux témoins qui auraient vu Emile vers 17 h 15 descendre la rue, paré d’un lange, seront alors repositionnés dans l’espace en tenant compte de leur témoignage afin de valider ou pas leurs déclarations. On sait qu’au moment de disparition d’Emile, les parents n’étaient pas au domicile des grands-parents mais bien de nombreux oncles et tantes (la maman a dix frères et sœurs) à l’occasion d’une grande réunion familiale.

Pour le général de gendarmerie Jacques Fombonne, si une information judiciaire a été ouverte, c’est aussi parce que “l’enquête qui peut durer plusieurs années”. Or, “personne au parquet ne peut conduire une enquête criminelle pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années comme c’est malheureusement souvent le cas dans le cadre de disparitions d’enfants pour lesquelles on n’a pas d’éléments probants”, s’est inquiété le général de gendarmerie.