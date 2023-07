La gare de Lille Europe évacuée après une fausse alerte “terroriste” : deux personnes interpellées, l'auteur de l'appel ne voulait pas rater son train

”La SNCF a réceptionné une alerte attentat sur un de ses trains, le Paris-Lille qui devait arriver en gare de Lille Flandres à 9h48”, a indiqué la sous-préfète de Roubaix. Le Raid et les démineurs se sont rendus sur place. Des cordons de sécurité coupant la circulation et interdisant l’accès à la gare ont été placés. Plusieurs lignes de bus circulant dans le secteur ont également été déviées et la station de métro Lille-Europe a temporairement été fermée et non desservie.

”Le train a été orienté et détourné sur la gare Lille Europe, en sécurisation et cette alerte a été rapidement prise très au sérieux. Il s’avère que l’individu qui était l’auteur de cette alerte se trouvait finalement sur un deuxième train, celui qui devait arriver en gare Lille Flandres à 11h18”, a ajouté la sous-préfète.

Selon les informations données par une source policière au Parisien, l’homme qui a donné l’alerte aurait passé cet "appel fantaisiste pour éviter de rater son train."

Il a été interpellé avec une femme et devra rendre compte de ses actes.