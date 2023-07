Une avancée qui inspire beaucoup moins de crainte au soldat Admin que la progression il y a un peu plus d'an an des mêmes forces de Moscou qui leur avait permis de prendre Lyman.

"Le mois dernier a été comme une longue journée pour nous", dit à l'AFP le jeune militaire de 23 ans, dans un lieu tenu secret, près de la zone de la principale avancée des forces russes dans les dernières semaines.

"Pour ce qui est du moral, nous tenons bon. Nous voulons simplement que la victoire arrive le plus vite possible", dit-il.

La capacité de l'Ukraine à réaliser une percée dans sa contre-offensive débuté en juin et jusqu'à présent lente, repose en partie sur le moral des ses troupes.

La Russie a lancé un nouvel assaut dans le nord-est de l'Ukraine, quelques semaines après le début de la contre-offensive ukrainienne visant particulièrement le sud.

La semaine dernière, Moscou a affirmé avoir progressé de 1,5 kilomètre vers Lyman, un centre ferroviaire repris par les forces de Kiev en octobre.

Les Russes veulent forcer les Ukrainiens à détourner leur effort actuel pour reprendre des villes telles que Bakhmout - 50 km plus au sud - et redéployer des troupes pour défendre le front de Lyman.

Pour Admin, nom de guerre relatif à sa profession civile de consultant en informatique, l'Ukraine a encore l'avantage.

"Tant de jeunes gens de qualité sont blessés ou ne sont plus avec nous. Ils (les Russes) bombardent des civils, alors comment leur parler ? Je pense qu'ils devraient simplement être détruits".

A Lyman, tout le monde n'a pas accueilli à bras ouverts le retour des troupes ukrainiennes.

Son éventuelle reprise par les Russes remplit d'espoir Viktoria Tamossevska, 53 ans, qui vend des concombres et du persil à un carrefour de Lyman où une attaque russe a récemment tué huit personnes.

Cet ex-employée des postes se souvient avec émotion du jour où les Russes sont entrés pour la première fois à Lyman, au quatrième mois de la guerre.

"Nous les attendions comme s'ils étaient Dieu", se souvient-elle d'une voix tremblante. "Et s'ils entrent à nouveau, ils ne nous feront aucun mal. Mais les Ukrainiens, eux, font de mauvaises choses".

"Les Russes viendront et mourront"

Les Russes ont pris Lyman après des semaines de combats féroces qui ont transformé les forêts environnantes en rangées de souches et de branches calcinées.

De nombreux villageois qui ont refusé de fuir les combats étaient des russophones âgés qui n'avaient aucun scrupule à être gouvernés par Moscou.

Ces tensions contraignent un autre vendeur de légumes, Volodymyr Seravatsky, 69 ans, à parler à voix basse.

"Tant pis si les Russes avancent. Ils ont tous envie de mourir. Ils viendront ici et mourront", dit-il après avoir jeté un regard furtif vers Viktoria Tamossevska.

"Si nous avions eu les mêmes armes l'année dernière qu'aujourd'hui, ils ne seraient jamais venus ici", estime cet ancien ouvrier.

Les nouvelles armes occidentales plus performantes dont dispose l'armée ukrainienne ne lui ont jusque-là pas permis de modifier la physionomie du front. Mais elles rassurent des villageois pro-Kiev qui subissent de plein fouet le nouvel assaut russe.

La petite maison de Valentyna Omeltchenko, 53 ans, ouvrière dans le village de Zakitné, se trouve à portée de tir des forces russes, positionnées à une dizaine de kilomètres au nord.

Elle a récemment vu passer un missile au-dessus de sa maison et tuer un homme d'une trentaine d'années. Interrogée sur les soldats russes, elle sourit et admet qu'elle a parfois un peu de peine pour eux.

"Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils se battent. Quand on regarde ceux que nous avons capturés, ce ne sont que de petits enfants effrayés", dit-elle.

"Nous sommes mentalement épuisés"

Ioulia Poliakova ne semble pas trop inquiète non plus, affairée auprès de ses trois vaches, à la limite nord de Lyman.

"Nous espérons qu'ils (les Russes) ne nous atteindront pas", dit cette femme de 63 ans.

"Mais nous avons déjà vaincu nos pires craintes. C'est peut-être parce que nous nous y sommes habitués, mais je ne sais pas, nous avons l'impression que tout va bien maintenant", assure-t-elle.

Cette sérénité contraste avec la période lors de laquelle les Russes rasaient des localités entières et réussissaient leurs plus grandes avancées dans cette région de l'Ukraine il y a un an.

De leur côté, si les troupes ukrainiennes paraissent confiantes, l'épuisement guette pour certains.

Le capitaine Rys vacille légèrement en jetant un regard fatigué d'un soldat à l'autre, tout en essayant de trouver les mots justes pour exprimer l'état d'esprit de sa brigade.

"Nous sommes mentalement épuisés après 17 mois de guerre", finit-il par lâcher.

"J'ai perdu la mémoire. J'ai appelé ma femme hier soir et elle m'a interrogé sur un sujet dont nous avions discuté la veille. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait", explique-t-il.