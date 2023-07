"Nul ne peut prédire l’avenir": après son départ du gouvernement, Marlène Schiappa ne tourne pas le dos à la politique

Ce jeudi a eu lieu le remaniement du gouvernement qui a fait trembler la scène politique française. Marlène Schiappa marchait jusqu’alors sur des œufs depuis le scandale de la Une de Playboy et son audition par les sénateurs pour son rôle dans l’affaire du Fonds Marianne, un fond accusé d’avoir privilégié des projets "amis" du gouvernement et bloqué d’autres plus critiques. Ce jeudi, elle a quitté le gouvernement. En effet, la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative n’a pas été reconduite dans le gouvernement d’Elisabeth Borne.