"Deux passants qui avaient vu un animal en poursuivre un autre" : ce que l'on sait de la lionne disparue et de sa chasse en plein Berlin

La population de plusieurs communes situées au sud-ouest de la capitale est toujours invitée à éviter les zones boisées, nombreuses dans les quartiers résidentiels concernés qui s'étendent jusqu'aux abords de la ville cossue de Potsdam.

À lire aussi

Depuis que le félin a été signalé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la traque est montée en puissance: plus d'une centaine d'agents de la police régionale sont mobilisés, dont des membres des forces spéciales, épaulés de chasseurs et d'une vétérinaire. Drones et hélicoptères sont également en action.

"Les mesures opérationnelles seront poursuivies jusqu'à ce que toute menace pour la population puisse être écartée", assurait la police en fin d'après-midi.

Les autorités tiennent pour crédible le témoignage, soutenu par une vidéo, reçu peu après minuit.

Ne nous promenons pas dans les bois

"Deux passants qui avaient vu un animal en poursuivre un autre" ont sonné l'alarme, a rapporté à l'AFP un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip.

"L'un était un sanglier et l'autre était visiblement un fauve, une lionne", a-t-il ajouté, précisant que "des policiers expérimentés ont confirmé qu'il s'agissait probablement d'une lionne".

Lors d'une conférence de presse à Kleinmachnow, petite localité proche de Berlin où a été vu l'animal, le maire Michael Grubert a dit "partir du principe que la vidéo était authentique".

Plus tard, le présumé félin a été vu "par des collègues policiers pendant la nuit", a assuré Kerstin Schröder, l'une des porte-parole de la police du Brandebourg.

Pas de "promenades en forêt et de jogging", a conseillé M. Grubert aux quelque 20.000 administrés de Kleinmachnow, également invités à ne pas sortir leurs animaux domestiques.

Un riverain rencontré par l'AFP, Lutz Peters, s'inquiétait pour ses "deux teckels". "C'est probablement la nourriture idéale pour un lion", a-t-il observé. "Pendant toute la nuit on a entendu les hélicoptères (...) Je n'ai jamais vécu une chose pareille", a-t-il ajouté.

"Je dois dire que j'ai été un peu paniqué. C'est un animal d'un autre calibre qu'un chien normal. Je vais rentrer chez moi", a confié Thorsten Thaddey, un résident de la commune stoppé par la police pendant son footing matinal.

Si le fauve est attrapé, "il devrait si possible être endormi et remis à l'office de protection des animaux", selon le maire.

"Pas de disparition signalée"

La provenance de l'éventuelle lionne en fuite est pour l'instant inconnue. Aucun parc animalier, zoo ou cirque n'a signalé de disparition, selon la police.

Dans un entretien au quotidien berlinois Tagesspiegel, le directeur de cirque Michel Rogall, installé à Teltow, autre localité mitoyenne du sud-ouest de Berlin, a raconté comment il avait été réveillé à deux heures du matin par la police pour savoir s'il lui manquait un félin.

Il a émis des doutes sur cette alerte au fauve. "Plus aucun cirque dans toute l'Allemagne ne possède de lion ou de tigre", a-t-il dit au journal allemand.

Après avoir vu la vidéo, M. Rogall a affirmé: "Si ça c'est un lion, j'en mange mon chapeau". "L'animal est bien trop fluet et trop petit", a-t-il affirmé.

Selon lui, il pourrait s'agir d'un "berger du Caucase". "J'ai un chien semblable à la maison, mais il est encore là", a-t-il dit.

Il y a deux semaines, un serval, détenu par un particulier qui ne l'avait pas signalé aux autorités, s'était échappé du domicile de son propriétaire à Bad Kreuznach (près de Francfort) provoquant la panique dans la localité, a indiqué l'association allemande pour la protection animale, Vier Pfoten.

Parmi les félins en fuite ayant défrayé la chronique en Europe, une panthère, volée au zoo de Maubeuge en septembre 2019, s'était échappée par le toit d'un immeuble à Armentières (nord de la France) avant d'être capturée par les pompiers.