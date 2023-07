Disparition d’Emile : villageois rudoyés par les enquêteurs, auditions interminables, véhicules passés au peigne fin… Le ton a changé

Une vingtaine d’enquêteurs travaillent presque jour et nuit. Plus spectaculaire que le déploiement de moyens, c’est le ton a changé depuis mardi et l’ouverture d’une information judiciaire. Les questions sont plus incisives et l’empathie a laissé place à l’extrême fermeté, près de deux semaines après la disparition d’Émile.