Vladimir Poutine confiant sur le front en Ukraine : "Les armes occidentales n'aident pas"

"Aucun résultat, en tout cas pour l'instant. Les ressources colossales qui ont été +injectées+ dans le régime de Kiev n'aident pas, et les livraisons d'armes occidentales, de chars, d'artillerie et de missiles non plus", a-t-il ajouté.

"Le monde entier voit que les équipements occidentaux si vantés, et soi-disant invulnérables, brûlent, et, sur le plan tactique et technique, sont même inférieurs à certains armements de production soviétique", a encore affirmé le président russe.

Lancée début juin, la contre-offensive de l'armée ukrainienne bute sur des troupes russes retranchées derrière de solides lignes défensives. De l'aveu des dirigeants à Kiev, elle avance à un rythme moins soutenu qu'attendu, environ 200 kilomètres carrés ayant été repris.

Vladimir Poutine a estimé que les forces russes combattaient de "façon professionnelle" et "héroïque", assurant que les troupes ukrainiennes ont, elles, subi "d'énormes pertes" et que "leur capacité de mobilisation" s'épuisait.

Vladimir Poutine s'est également lancé dans une violente diatribe contre les autorités polonaises, alors que Varsovie a récemment augmenté la présence militaire à ses frontières avec le Bélarus à la suite de l'arrivée dans ce pays des combattants du groupe paramilitaire Wagner.

"Le déclenchement d'une agression contre le Belarus équivaudra à une agression contre la Fédération de Russie. Nous y répondrons par tous les moyens à notre disposition", a mis en garde le président Vladimir Poutine.