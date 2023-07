Pourquoi près de 500 golden retrievers se sont retrouvés en Écosse

Les propriétaires, venant d’Europe, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et même du Japon, ont fait un voyage considérable pour partager ce moment avec leurs compagnons à quatre pattes. Pour commémorer l’occasion, ils ont été invités à détacher leurs fidèles animaux pendant quelques instants, afin de capturer une grande photo de famille.

Le résultat fut un spectacle adorable et joyeusement chaotique, mettant en scène une assemblée adorable de 488 golden retrievers. Cet événement touchant a fait fondre les cœurs de tous les amoureux de chiens et de toutes les créatures au pelage doux et doré.