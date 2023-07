Disparition d’Émile: "Ils ne font pas partie d’une secte", les chrétiens d’extrême droite défendent la famille, énigmatique, pieuse et autarcique

L’ampleur des fouilles dans la région, y compris dans toutes les maisons du hameau, a été inédite sur le territoire français. Le profil de l’enfant de deux ans et demi, attendrissant dans toute sa blondeur, n’aide pourtant pas : le “bambin au pissenlit derrière l’oreille”, débrouillard, résistant, gambadeur, sans appréhensions, ayant l’habitude de “suivre les papillons”, n’est pas du genre à chialer au moindre éloignement d’un repère familial. Les recherches se sont adaptées à cette impétuosité précoce en élargissant un maximum la zone rouge. L’échec de celles-ci n’a plus permis de se raccrocher obsessionnellement à la thèse accidentelle. À une chute dans ce paysage escarpé par exemple…

Des agriculteurs se sont demandé si le petit Émile n’avait été déchiqueté par leurs moissonneuses mais aucun détecteur n’a capté quoi que ce soit dans les ballots alors que le gamin portait des boutons en métal. Face à l’impénétrable, la thèse de l’enlèvement par un oiseau a même été évoquée.

Mais, deux semaines après la disparition, l’inexplicable reste absolu. Il y a une semaine, le parquet relevait le curseur en ouvrant une information judiciaire “vu la complexité du dossier”. Dès lors, le ton change. Le spectre d’un prédateur plane, même si la configuration des lieux dans un coin étriqué où tout le monde connaît le véhicule de tout le monde, n’est pas un terrain propice aux pervers plutôt favorables à la discrétion.

Tout le village y repasse ou va y repasser, interminables auditions à la clé. Plus besoin de leur accord pour fouiller leurs biens immobiliers. Les voitures sont fouillées au peigne fin. Un simple cheveu pourrait offrir matière à bosser.

Un jeune agriculteur, réputé pour jouer les Fangio sur son tracteur, devient un abonné à la salle d’interrogatoire. Il avait déjà eu un accident de buggy et un autre au volant d’un engin agricole surchargé en paille. C’est le suspect idéal… faute de mieux. Dès le début de l’enquête, l’hypothèse d’un enfant ayant été mortellement heurté par un véhicule conduit par un individu pris de panique qui, au mieux, n’aurait pas alerté les secours, au pire, aurait caché le corps, avait de fait émergé.

Reste la famille. D’abord, suspecte par principe. Une confidence de Rémy Avon, procureur de la République, rapportée par Paris Match, à l’évêque de Digne Mgr Emmanuel Gobilliard, encourage les soupçons. Selon lui, “dans 80 % des cas, le coupable se trouve dans la famille”.

Suspecte, ensuite, de par ses coutumes singulières. La tribu a, de tout temps, cultivé le mystère et le repli sur elle-même.

Il y a eu ce mystérieux message de la maman, prénommée “Marie”, sur les réseaux sociaux, posté dès l’évaporation de son enfant. “Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rencurel, mystique des apparitions du Laus. Le diable l’emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient.” Benoite, cette bergère, voyante, est une figure locale des Hautes-Alpes, connue pour avoir affirmé avoir eu pendant 54 ans, au XVIIe siècle, des apparitions de la Vierge Marie au sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Ces apparitions ont été reconnues par l’Église catholique le 4 mai 2008.

Le pedigreee du papa frappe aussi. Colomban S., possède un passé assez sombre. Le père de famille de 26 ans est un ancien membre de l’Action française. Ingénieur de formation, il était également un militant très actif au sein du groupuscule Bastion social Marseille, une association d’extrême droite

Très vite, des confidences sont plutôt déroutantes. Un voisin a par exemple estimé, dans le Parisien, que la famille d’Émile “vivait un peu comme dans une secte”. D’autres villageois décrivent un clan très uni. “C’est une famille très bien, très soudée, très croyante”

Dans ce contexte, la communauté catholique de la région se mobilise les mains jointes. Un groupe Facebook “Prions pour Émile” a été créé. Bien vite rejoint par de nombreux chrétiens de France. Un groupe qui recense toutes les initiatives de prières pour Émile. On y détecte même un appel au jeûne…

On pensait au départ Émile, seul, en vacances, chez ces grands-parents, en l’absence de ses parents. De révélations ultérieures attestent que, lors de sa disparition, une grande partie de la famille (Marie a 9 frères et sœurs) étaient réunies dans cette maison du mystère pour une réunion cloîtrée. L’éventail des suspects potentiels s’élargit.

Puis, il y a les villageois, qui, bénévolement, ont participé aux recherches qui ont cafté sur le papa et le grand-père d’Emile “Ils étaient vraiment nonchalants, l’ambiance était bizarre, le père fumait la pipe, c’était comme si on ne recherchait pas un enfant vivant”. Et d’autres s’auto-autorisant à un avis ont embrayé. “Le papa était très bien habillé, ce qui nous a surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il était très autoritaire et haussait le ton pour réprimander des gens qui n’avaient pas, selon lui, la bonne attitude.”

Philippe V., le patriarche de la famille était ostéopathe avant de prendre sa retraite. Tous ses proches fréquentent assidûment l’église du village et sont décrits comme de fervents catholiques. Les connexions avec le monde extérieur ne font pas partie de leurs priorités. La scolarité des petits-enfants avant le lycée se fait en interne. Le grand-père du petit Émile est qualifié par certains témoins d’ “érudit” et “colérique” . Sous couvert d’anonymat, un proche n’a pas hésité à révéler qu’il était également sévère avec ses enfants. Il “n’hésiterait pas à donner parfois des fessées à ses enfants”.

Le pedigree du papa frappe aussi. Colomban S., possède un passé assez sombre. Le père de famille de 26 ans est un ancien membre de l’Action française. Ingénieur de formation, il était également un militant très actif au sein du groupuscule Bastion social Marseille, une association d’extrême droite qui a reçu une lettre de dissolution en 2019. Mais, avant la disparition du groupuscule, Colomban avait été appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel en 2018, pour une agression présumée sur des personnes d’origine étrangère. Il avait toutefois été relaxé. Il s’était ensuite engagé en politique, puisqu’il était, lors des régionales de 2021, sur une liste électorale en soutien à Eric Zemmour, appelée “Zou la liste qui vous débarrasse du système.”

Dans ce contexte, c’est de l’extrême droite que le soutien survient. Du mouvement catholique traditionaliste Chrétienté Solidarité. Le père d’Émile est membre de cette organisation traditionaliste tandis que son grand-père en est le trésorier. “C’est un vieux compagnon de route. Mais que ce petit soit catholique ou non, proche de nos idées ou pas, peu importe, cela nous touche tous”, confie Bernard Antony, fondateur de l’organisation, ayant fait partie du Front national et qui dirige aujourd’hui l’Agrif, l’Alliance générale contre le racisme et le respect de l’identité française et chrétienne, déboutée en 2017 “d’une action fondée sur la provocation à la haine”. Chrétienté Solidarité, mouvement rêvant notamment de lutter contre le “totalisme islasmiste” et de défendre “les valeurs menacées de la civilisation chrétienne et de l’identité française” “Ils sont chrétiens, point. La messe en latin, c’est la messe traditionnelle, celle qui permet de donner un véritable sens aux mots. Ils ne font pas partie d’une secte”, assure Bernard Antony.