Les sauveteurs n’ont préféré pas jouer avec le feu et ont interdit la baignade pour tous les pensionnaires de la plage. “On a pris le zodiac pour aller voir et, effectivement, il s’agissait d’un requin”, racontent les sauveteurs à nos confrères de France Bleu.

Ils expliquent ensuite le protocole à suivre dans ce genre de situations. “Aussitôt la flamme rouge a été hissée. Généralement, quand on hisse le drapeau d’interdiction de baignade à cause de la houle, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les consignes mais là, ça a dissuadé beaucoup de monde”, relatent les sauveteurs auprès du Parisien cette fois-ci.