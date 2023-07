Terribles incendies à Rhodes, Laurie et Riccardo ont fui juste à temps : “Les flammes étaient à quelques mètres de nous”

Tout avait pourtant superbement commencé pour les deux tourtereaux. “Nous étions venus pour 10 jours, commente Laurie. Il faisait beau et chaud. Au menu de ces vacances de rêve, piscine, plage, visites,…”

Mais en milieu de semaine dernière, le ciel bleu a commencé par se couvrir d’une fine pellicule blanche, générée par des incendies qui se sont déclarés à plusieurs dizaines de kilomètres. “Ce n’était pas vraiment inquiétant et on a continué nos vacances normalement. Il y avait juste une petite odeur de fumée, rien de plus.”

Les fumées recouvraient le ciel de l'hôtel. Quelques instants plus tard, les flammes arrivaient. ©DR

Samedi matin pourtant, Laurie et Riccardo se sont réveillés avec la gorge légèrement inconfortables. La faute aux fumées qui se sont épaissies. “L’odeur de feu était beaucoup plus présente. C’était un peu acre mais le personnel de l’hôtel se voulait rassurant. Selon eux, il n’y avait pas de danger.”

Laurie et Riccardo sont allés déjeuner puis se sont rendus à la piscine de l’hôtel. Mais peu après, le rassemblement des clients dudit hôtel a été ordonné. “Il y avait énormément de fumée. Le soleil était recouvert de couleurs noires, oranges, rouges… C’était un arc-en-ciel de couleurs. Les gens étaient tendus mais restaient calmes. Les hélicos qui volaient assez loin auparavant passaient désormais au-dessus de notre hôtel. En une heure de temps, les flammes étaient arrivées près de chez nous. Les hôtels prenaient feu l’un après l’autre. Les flammes n’étaient plus qu’à quelques mètres du nôtre. L’hôtel voisin a pris feu et nous sommes partis.”

Des cars sont venus évacuer les vacanciers. “Mais il y avait trop de monde. Des centaines de personnes de l’hôtel mais aussi des autres hôtels qui avaient pris feu. Il n’y avait pas assez de place pour tout le monde dans les cars.”

Laurie et Riccardo ont pris la décision de partir à pied. “On a marché 2-” kilomètres. Plein de voitures passaient à côté. On en a arrêté une et son conducteur, très gentil, nous a déposés 10 minutes plus tard sur un parking où il y avait des cars. Mais leurs conducteurs n’attendaient pas qu’ils soient pleins pour partir. Certaines personnes sont parties vers la mer pour prendre un bateau de secours. Nous avons préféré prendre un bus qui nous a déposés à l’aéroport.”

Après de difficiles démarches – ni Riccardo ni Laurie ne parlent anglais ou grec -, les deux tourtereaux ont pu prendre l’avion. “Nous avons atterri à Ostende à 2h du matin, ce dimanche. Désormais, nous sommes rentrés à la maison mais mes poumons ont été pris par les fumées. On a vu notre vie défiler. Je suis en sécurité grâce à ma bonne étoile. Mes larmes ne cessent de couler. Il va falloir du temps pour oublier tout ça, qu’on a failli mourir.”