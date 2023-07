Feux de forêt sur l'île de Rhodes : la lutte contre les flammes se poursuit en Grèce, répit de la canicule

Plus de 266 pompiers s'efforcent de circonscrire le feu dans le sud et l'ouest de l'île de Rhodes, située dans l'archipel de la Dondécanèse en mer Egée, où le week-end 30.000 touristes ont été évacués lors de "la plus grande opération" du type "jamais effectuée en Grèce", écrasée sous un nouvel épisode de canicule.