Un commandant explique la mutinerie de Wagner : “Nous n’avions pas la moindre idée du plan de Prigojine”

Pourtant très discrète face aux médias, l’ex-milice armée de Poutine a cette fois donné quelques indications sur les circonstances de cette subordination. La BBC est parvenue à rencontrer Gleb, un nom d’emprunt, qui était au centre de l’action lorsque Evgueni Prigojine a fait entrer ses troupes dans la ville de Rostov. Jeune commandant, il avait déjà participé aux assauts sur la ville symbolique de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Lors de l’annonce, il se reposait avec son unité dans une caserne de la région occupée de Luhansk. Première surprise : personne ne semble au courant qu’une colonne se forme. “Nous n’avions pas la moindre idée du plan que Prigojine voulait mettre en place. Nous avons appris ce qui se passait par Telegram. Tout comme vous.”

Seconde surprise : lors de leur entrée à Rostov, il n’y a absolument aucune résistance du clan russe. “Je n’ai vu aucun garde-frontière”, se souvient-il. “La police de la route nous a salués tout au long de la route.” Arrivé à Rostov, les combattants ont dû encercler tous les bâtiments des forces de l’ordre de la ville et occuper l’aéroport militaire.

L’unité de Gleb avait pour mission de s’emparer du bâtiment du bureau régional du FSB. Là non plus, il n’y a eu aucune opposition. “Nous avons fait voler un drone au-dessus du bâtiment pour vérifier qu’il n’y avait aucun signe de vie. Au bout d’une demi-heure, une porte s’est ouverte et deux personnes sont sorties dans la rue : '” Les gars, on va faire un marché”', m’a-t-il dit. J’ai répondu : “Qu’est-ce qu’il y a à faire ? C’est notre ville. Nous nous sommes donc mis d’accord de ne pas nous en prendre les uns aux autres. Ils sortaient fumer de temps en temps”.

Une fois Rostov maîtrisé, Gleb ne savait une nouvelle fois pas du tout ce qui l’attendait. Evgueni Prigojine se situait au quartier général du district militaire sud de l’armée russe et rencontrait le vice-ministre russe de la défense, le général de corps d’armée Yunus-bek Yevkurov, et le chef adjoint de l’état-major général, le général de corps d’armée Vladimir Alexeyev.

Un jour plus tard, un de ses supérieurs lui a dit que son unité devait retourner à la base de Luhansk. Toujours sans explication. Sur le chemin, ils apprennent les nouvelles sur Telegram. Evgueni Prigojine ne sera pas poursuivi tandis que les combattants ne seront pas tenus pour responsable pour cette mutinerie en raison de leurs mérites au combat.

Toujours à Luhansk, l’avenir de Gleb et de son unité est toujours incertain. Lorsque le journaliste de la BBC lui a demandé pourquoi il ne partait pas, il a tout simplement répondu que “son contrat n’était pas terminé”.