Faux billets, crevaison de pneu, extorsion d’argent: comment des voleurs arnaquent des touristes sur la route des vacances

Dernièrement, c’est en Espagne que des faits ont été relayés. Un Néerlandais a été victime d’un coup monté par des Espagnols. La police de Catalogne a mis en garde les automobilistes qui partent en vacances. Ils expliquent comment fonctionnent ces voleurs qui opèrent en repérant leurs proies sur les aires d’autoroute. Ils font une coupure dans l’un des pneus des voitures des touristes. Ceux-ci ne s’en rendent pas compte et reprennent la route. Les voleurs suivent leur cible sur la route et attendant que celle-ci s’arrête sur le bord de la route. Les voleurs s’arrêtent et proposent alors de l’aide, pendant que des complices entrent dans la voiture et la vident des objets de valeur. Ensuite, ils s’en vont et laissent le touriste dans le pétrin.

Les voleurs usent d’autres techniques. Toujours sur les aires d’autoroute, ils demandent de l’argent à des familles en expliquant que leur famille vient de se faire voler et qu’ils ne savent pas rentrer chez eux. Autre façon de faire assez connue : ils demandent à un touriste de faire le plein avec leur carte et leur donnent un faux billet.

Il faut donc redoubler de prudence sur les aires d’autoroute pour ne pas commencer ses vacances par une mésaventure.