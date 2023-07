Des chats touchés par la grippe aviaire: faut-il s’inquiéter?

La veille de cette annonce, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait exprimé sa crainte que la multiplication des cas de grippe aviaire chez les mammifères n’aide le virus à se propager plus facilement à l’espèce humaine.

Selon l’EFSA, la majorité des mammifères sauvages contaminés par l’influenza aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, sont des carnivores qui chassent des oiseaux sauvages, se nourrissent de cadavres d’animaux, ou les deux. Mais de plus en plus de cas sont également observés chez des carnivores domestiques, c’est-à-dire des chats et des chiens, qui ont pu approcher des oiseaux contaminés.

Ces dernières semaines, plusieurs chiens et chats contaminés ont été recensés en Italie. En Pologne, plus de 80 cas de chats contaminés ont été enregistrés depuis le 10 juin dans plusieurs régions du pays. La France a également enregistré un cas. Selon l’organisme européen, quelques individus ont survécu au virus.

Selon l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), l'adaptation du virus de la grippe aviaire à d'autres mammifères est "un facteur de risque majeur d'adaptation du virus à l'homme et doit être prise au sérieux."." L'homme est génétiquement plus proche des autres mammifères que des oiseaux, de sorte que la propagation d'autres espèces de mammifères à l'homme est généralement plus facile."