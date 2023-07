“Il avait un véritable harem de jeunes femmes” : la vie sexuelle du patron de Wagner dévoilée au grand jour par une ancienne victime

Finalement, un terrain d’entente a été trouvé entre les deux hommes. Les mercenaires de Wagner ne seront pas poursuivis pour service rendu sur le front. Dans les coulisses, les militaires ne savent toujours pas vraiment de quoi sera fait leur avenir.

Mais depuis cette mutinerie, les révélations affluent à propos d’Evgueni Prigojine. Alors que son domicile a été fouillé, c’est une femme qui a évoqué… ses rapports sexuels. Et elle serait plutôt animée, selon des propos recueillis par le site d’information russe indépendant The Insider.

Masha est une jeune fille de 18 ans qui a vendu sa virginité à l’impitoyable militaire. Selon elle, ils se sont rencontrés à l’hôtel Solo Sokos de Saint-Pétersbourg en 2019. Prigojine avait l’habitude d’y passer des nuits puisqu’il se situe à côté de l’ancien QG de Warner. “Il avait un véritable harem de jeunes femmes environ toutes âgées de 18 ans”, commence-t-elle. “Ces femmes étaient non seulement jeunes, mais elles étaient surtout vierges. Pour lui, les relations sexuelles avec des vierges peuvent prolonger la jeunesse.”

Elle donne également plus de détails sur leur rencontre qu’elle regrette aujourd’hui. “J’avais 18 ans, je vivais à Saint-Pétersbourg et j’étais profondément déprimée. Lorsque j’ai dû aller à l’hôpital, j’ai rencontré une autre fille qui avait été chassée de chez elle et qui avait vraiment besoin d’argent. Elle m’a demandé si je voulais bien vendre ma virginité pour 40 000 roubles (convertis en 400 euros).”

Elle rencontre alors le proxénète de Prigojine, une femme de 30 ans aux longs cheveux noirs. “Nous sommes allées à l’hôpital pour faire vérifier ma virginité. À la réception, elle a dû dire un mot de passe : “sports féminins”, pour indiquer qu’elle voulait faire vérifier mon hymen”, poursuit-elle. Elle précise aussi que certaines femmes avaient perdu leur virginité, ce qui avait fait perdre leur “valeur marchande” à 50 euros.

Lorsque Masha et Prigojine se rencontrent, “tout se passe très très vite”, explique-t-elle. “Il avait un petit pénis et des couilles sous son prépuce. Ensuite, il a laissé l’argent sur une chaise. Le total était de 100 000 roubles : 40 000 (400 euros) pour moi et 60 000 (environ 600 euros) pour le proxénète”.

Aujourd’hui, elle regrette d’avoir perdu sa virginité de cette manière. D’autant plus qu’elle n’avait pas spécialement besoin d’argent. “Il m’a demandé d’être plus gentille la prochaine fois. Je ne faisais partie que des innombrables femmes qu’il a côtoyées. Il compare les vierges au shampoing jetable que l’on trouve dans les salles de bains des hôtels. On les ouvre et on les jette après.” Après cet événement, elle avoue avoir connu une dépression.