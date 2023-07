Insultes pendant le spectacle, coups sur une comédienne, accusation d’incitation à la haine : une pièce au centre de polémiques au Festival d’Avignon

Des doigts d’honneur ont notamment été adressés aux performeuses et la phrase “On est chez nous” aurait également résonné dans la salle, rapporte France Bleu. L’une des comédiennes a par ailleurs été frappée par l’un des membres du public lors d’un jeu participatif.

D’après la Compagne Dans le Ventre, des membres de l’équipe du spectacle auraient été victimes d’agressions dans les rues d’Avignon, en dehors du spectacle.

D’autres, comme l’avocat Mr Pierre Gentillet, dénonce une pièce qui “incite à la haine”. Il prend pour exemple cette photo qui montre des “bébés blancs embrochés à plusieurs reprises par des acteurs noirs”.

Face aux agressions, le Festival d’Avignon a réagi et apporté son soutien : “Le Festival d’Avignon affirme qu’il est inacceptable de laisser sous silence ces déferlements de haine et témoigne de sa solidarité et de son soutien aux artistes. Cœur battant des idées et des débats, le Festival d’Avignon reste une fête mais aussi un combat, un combat pour la démocratie”, peut-on lire dans un message posté sur Facebook.

Rébecca Chaillon, la metteuse en scène de la pièce, a, elle, exprimé sa gratitude pour le soutien affiché envers elle et son équipe.

”Ça fout la chiale de sentir que certain.e.s sont là, nous entendent, nous accompagnent. Merci !”, a-t-elle écrit.